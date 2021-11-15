Оренбург, , 18:23 — REGNUM В Оренбурге родильный дом на ул. 8 Марта закроют, а на этом месте возможно открытие клинико-диагностического центра для беременных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Оренбургской области.

Волонтёры размещают флаги на территории роддома по ул. 8 Марта в Оренбурге Евгений Пущаев

Минздрав прокомментировал ситуацию, в которой оказался старейший роддом города. Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о закрытии учреждения, что вызывало ответную реакцию пользователей. Многие возмутились таким действиям властей.

В министерстве отметили, что 15 ноября состоялась беседа с главным врачом Оренбургского клинического перинатального центра Андреем Грудкиным по поводу дальнейшей судьбы роддома «на 8 Марта», который с 30 апреля 2021 года входит в состав перинатального центра.

«В итоге: часть сотрудников роддома на настоящий момент передана в помощь ковид-центру ООКБ №2, остальной персонал распределен по другим подразделениям, что позволит оценить возможность функционирования акушерской помощи в нашем городе без акушерского стационара на ул. 8 Марта. В настоящий момент в существующем виде в роддоме необходим значимый объем изменений для организации помощи, соответствующей современным требованиям, в том числе в части оказания неотложной помощи роженицам, родильницам и новорожденным. Здание роддома останется на балансе городского перинатального центра, в котором прорабатывается вопрос организации клинико-диагностического центра для беременных города Оренбурга», — сообщили в минздраве Оренбуржья.

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