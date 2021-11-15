Иерусалим, 15 ноября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Правительство Израиля одобрило пакет мер против государственных ведомств, которые отказываются переводить офисы в Иерусалим. Об этом сообщают «Вести Израиль» 14 ноября.

Audun Lysbakken Иерусалим

Санкции, которым будут подвергнуты соответствующие министерства, включат ограничения на ремонт и приобретение мебели. Также эти министерства должны будут платить муниципальный налог в двойном объеме.

Меры принимаются на основании законов о правительстве и об Иерусалиме как столице Израиля.