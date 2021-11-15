Москва, , 18:17 — REGNUM Первое чтение законопроектов о введении QR-кодов состоится не раньше середины декабря, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов (wc) A.Savin

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«В любом случае, первое чтение законопроектов состоится не ранее середины декабря», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Позиция фракции ЛДПР по законопроектам о QR-кодах будет сформулирована после их рассылки (месячной, согласно регламенту) и включения в повестку Госдумы, уточнил парламентарий.

«Спешка неуместна — необходимо выяснить объективную текущую ситуацию в ходе встреч с главами профильных министерств, а также досконально проанализировать ситуацию с заболеваемостью в регионах на сегодняшний день и через месяц — сведения будем получать из наших региональных отделений и от депутатов-кураторов субъектов РФ», — отметил депутат.

Критические моменты относительно тотальной QR-кодизации никуда не делись, констатировал Нилов.

КПРФ и СРЗП ранее выступили против правительственных законопроектов о QR-кодах.

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