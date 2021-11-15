Архангельск, 15 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 447 больных ковидом, 99 из них — в столице региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших также: 65 северодвинцев, 55 жителей Вельского района, 32 — Няндомского, 30 — Приморского, 29 — Коряжмы. Инфекцию подтвердили также у жителей Новодвинска, Мирного, Устьянского, Ленского и других районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России число больных ковидом пополнили 38 420 человек, в списке скончавшихся — 1211 ковид-пациентов.