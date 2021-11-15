Москва, 15 ноября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Друзья рэпера Паши Техника насильно отправили его на лечение в клинику. Об этом 15 ноября сообщает портал The Flow.

Скриншот с YouTube Паша Техник

«Теперь Паша в надежных руках — в больнице будет проходить курс лечения», — говорит менеджер рэпера. Пашу Техника поместили в медицинское учреждение из-за проблем с наркотиками.

Добавим, что менеджер Паши Техника опроверг информацию о том, что рэпер расстался со своей женой Евой Карицкой. Ранее Карицкая опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте, в котором она заявила о разрыве с музыкантом после девяти лет брака.