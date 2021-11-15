Петрозаводск, 15 ноября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Правительство Карелии в связи с возникновением непонимания и недовольства среди населения сделало первые разъяснения касательно указа президента РФ о Крайнем Севере, из состава которого исключены отдельные территории Карелии. Официальный комментарий по этому поводу 15 ноября дал заместитель главы правительства Карелии Дмитрий Родионов, заявив, что отмены северных надбавок и льгот не будет.

Республика Карелия на карте России

Президент РФ Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о районах Крайнего Севера. Согласно новому документу, который вступает в силу с 1 января 2022 года, отдельные территории Карелии больше не относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

Это решение крайне удивило местных жителей, вызвало обеспокоенность потерей северных надбавок и льгот. ИА REGNUM обратило внимание на реакцию местных жителей в социальных сетях (здесь и далее пунктуация автора сохранена):

«Все уже сняли: стаж, вредность, что дальше. Кто работать будет в госе вашем без северных? Смысла нет! Все в частную пойдут, потом ни чего сделать не сможете!» — выразила свое недовольство Ксения В.

Множество пользователей ожидали разъяснений от администрации, а также от представителя региона в Госдуме депутата Валентины Пивненко.

Николай Ф.: «Ура будем кричать после их работы, а не разговоров и реальных их дел в т.ч. на похоронах северных надбавок для живущих в северных регионах, включая Карелию. Что сделает Пивненко, вскоре увидим».

Среди комментаторов встречались и люди, которые считают новость об отмене указа фейковой или «вбросом», объясняя нелогичностью. «Мне кажется не должны надбавки убрать — потому что только представьте какая буря тогда поднимется! — государству сейчас и без этого проблем хватает…», — предположила Светлана С.

В этот же день, чтобы опровергнуть все слухи по поводу отмены северных надбавок, заместитель председателя правительства Карелии дал официальный комментарий:

«После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме», — заявил Дмитрий Родионов.

Отметим, что официальных комментариев федерального уровня, объясняющих причину отмены указа Ельцина, пока еще нет. Своими предположениями поделился пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, заявив, что указ является «техническим моментом».