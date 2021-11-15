Киев, 15 ноября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Журналисты закрытых властями Украины изданий и телеканалов написали письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД нескольких стран Евросоюза, в котором просят повлиять на ситуацию и защитить свободу слова в стране, сообщает 15 ноября украинский телеканал «Первый Независимый».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова в стране… Письмо получили: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Австрии Майкл Линхарт, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес», — сообщает телеканал.

Уточняется, что письмо составлено и подписано сотрудниками телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Первый Независимый», а также интернет-изданий «Страна.ua» и «Шарий.net».

"В открытом письме журналисты рассказали о преследовании работников оппозиционных СМИ в Украине, закрытии независимых телеканалов и попытке ввести цензуру. Они пояснили политикам, что власть выводит из эфира телеканалы, используя СБУ, хотя даже сотрудники спецслужб не имеют подобных полномочий. Помимо этого, в письме указаны факты нападений на журналистов, а также попытки офиса президента контролировать редакционную политику телеканалов», — поясняет телеканал.

Как сообщало, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о закрытии на пять лет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и санкциях в отношении депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, являющегося владельцем этих каналов.

Ранее правоведы отмечали, что такой механизм принятия государственных решений противоречит законодательству и Конституции Украины.