Брюссель, 15 ноября 2021, 18:08 — REGNUM Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев 15 ноября провел в Брюсселе переговоры со спецпредставителем ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном, сообщает МИД Узбекистана.

Беженцы из Афганистана
Беженцы из Афганистана
(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

«В ходе состоявшейся беседы обсуждены усилия Узбекистана и Европейского Союза по мирному урегулированию афганского кризиса, а также скорейшему оказанию стране гуманитарной и иной помощи», — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что Никлассон высоко оценил содействие Узбекистана по эвакуации граждан государств — членов ЕС из Афганистана и выразил заинтересованность в том, чтобы и далее активно взаимодействовать с Узбекистаном в вопросе установления мира и стабильности в Афганистане, а также по созданию гуманиторного хаба в Термезе (Узбекистан).

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане, выработке консолидированной позиции международного сообщества — как в отношении новых властей страны, так и недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане.

«Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении консультаций по афганской тематике», — отмечает МИД.

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