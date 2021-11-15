Брюссель, 15 ноября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев 15 ноября провел в Брюсселе переговоры со спецпредставителем ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном, сообщает МИД Узбекистана.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

«В ходе состоявшейся беседы обсуждены усилия Узбекистана и Европейского Союза по мирному урегулированию афганского кризиса, а также скорейшему оказанию стране гуманитарной и иной помощи», — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что Никлассон высоко оценил содействие Узбекистана по эвакуации граждан государств — членов ЕС из Афганистана и выразил заинтересованность в том, чтобы и далее активно взаимодействовать с Узбекистаном в вопросе установления мира и стабильности в Афганистане, а также по созданию гуманиторного хаба в Термезе (Узбекистан).

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане, выработке консолидированной позиции международного сообщества — как в отношении новых властей страны, так и недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане.

«Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении консультаций по афганской тематике», — отмечает МИД.