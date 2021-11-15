Вильнюс, 15 ноября 2021, 18:03 — REGNUM В Литве приходят к выводу о том, что без России не обошлось в той ситуации, которая сложилась на границе Белоруссии с её западными соседями, сообщил 15 ноября журналистам литовский президент Гитанас Науседа.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
На совместной пресс-конференции с главами Латвии и Эстонии Науседа сказал:
Он заявил, что «мигранты приезжают через Москву», причём у него якобы имеются «доказательства возросшей активности путешествий мигрантов через Москву».
Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко: кризис с мигрантами накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию