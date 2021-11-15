Вильнюс, , 18:03 — REGNUM В Литве приходят к выводу о том, что без России не обошлось в той ситуации, которая сложилась на границе Белоруссии с её западными соседями, сообщил 15 ноября журналистам литовский президент Гитанас Науседа.

Белоруссия и Литва на карте Европы Groubani

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На совместной пресс-конференции с главами Латвии и Эстонии Науседа сказал:

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое».

Он заявил, что «мигранты приезжают через Москву», причём у него якобы имеются «доказательства возросшей активности путешествий мигрантов через Москву».

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