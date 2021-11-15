Москва, 15 ноября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Телеканал ТНТ анонсировал сериал под названием «Универ. 10 лет спустя». Об этом 15 ноября пишет издание «Канобу».

Цитата из т/с «Универ. Новая общага». реж Константин Смирнов. 2011. Россия Анна Хилькевич

Как отмечает СМИ, шоу станет продолжением сериалов «Универ» и «Универ. Новая общага». Премьера состоится 6 декабря 2021 года.

Добавим, что в проекте «Универ. 10 лет спустя» станет меньше комедии — зрителю расскажут, как сложилась жизнь героев сериала «Новая общага» спустя десять лет. К актёрскому составу шоу также присоединятся Алексей Серебряков и Анатолий Белый.