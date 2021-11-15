Копейск, Челябинская область, 15 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области пожар погубил 32-летнюю женщину и детей 2016 и 2019 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Скриншот страницы bwbx.io Пожар

Трагедия произошла в садоводческом товариществе «Станкостроитель-3». В МЧС отмечают, что причиной произошедшего стало несоблюдение правил безопасности во время эксплуатации газового оборудования.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. В ходе неё предстоит оценить соблюдение правил технического обслуживания газового оборудования, а также профилактическую работу с многодетными семьями по предупреждению у них нарушений правил пожарной безопасности.