Тюмень, 15 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Пост директора регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства покинул Мугаммир Галиуллин, сообщает областной оперштаб.

Gkh.admtyumen.ru Мугаммир Галиуллин

Мугаммир Галиуллин освобождён от занимаемой должности по собственному желанию с 15 ноября 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Я дважды переболел ковидом. И уже не юноша, чтобы бегать по кабинетам. Мне 63 года, к сожалению. Так что я не только с госслужбой завязал. Я уже полностью ухожу на пенсию», — прокомментировал изданию «Деловой квартал» причины ухода Мугаммир Галиуллин.

Кто заменит его на данном посту не сообщается, на сайте департамента Мугаммир Галиуллин до сих пор значится директором ведомства.

Как ранее сообщало РЕ, 22 октября 2021 года в правительстве тюменской области произошло новое назначение — Мария Рудзевич возглавила региональный департамент информатизации.