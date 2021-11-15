Рига, , 17:55 — REGNUM Достигнуто политическое соглашение о применении нового пакета санкционных мер против Белоруссии, заявил 15 ноября глава МИД Эдгарс Ринкевичс агентству ЛЕТА.

Литва, Латвия, Эстония Lokal_Profil

По его словам, это «политическое понимание, что мы двигаемся».

«Достигнуто политическое понимание того, что мы продвигаемся вперёд с пятым пакетом санкций. По техническим причинам я пока не могу дать более детальную информацию по санкциям», — заявил Ринкевичс.

При этом Ринкевичс пояснил, что пятый пакет санкций будет касаться белорусских чиновников, а также компаний, причастных к организации потока мигрантов, идущих через Белоруссию в Польшу.

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