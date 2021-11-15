Рига, 15 ноября 2021, 17:55 — REGNUM Достигнуто политическое соглашение о применении нового пакета санкционных мер против Белоруссии, заявил 15 ноября глава МИД Эдгарс Ринкевичс агентству ЛЕТА.
По его словам, это «политическое понимание, что мы двигаемся».
«Достигнуто политическое понимание того, что мы продвигаемся вперёд с пятым пакетом санкций. По техническим причинам я пока не могу дать более детальную информацию по санкциям», — заявил Ринкевичс.
При этом Ринкевичс пояснил, что пятый пакет санкций будет касаться белорусских чиновников, а также компаний, причастных к организации потока мигрантов, идущих через Белоруссию в Польшу.
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