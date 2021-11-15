МИД Латвии заявил о согласии по вопросу санкций против Белоруссии
Рига, 15 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Достигнуто политическое соглашение о применении нового пакета санкционных мер против Белоруссии, заявил 15 ноября глава МИД Эдгарс Ринкевичс агентству ЛЕТА.
Lokal_Profil
Литва, Латвия, Эстония
По его словам, это «политическое понимание, что мы двигаемся».
«Достигнуто политическое понимание того, что мы продвигаемся вперёд с пятым пакетом санкций. По техническим причинам я пока не могу дать более детальную информацию по санкциям», — заявил Ринкевичс.
При этом Ринкевичс пояснил, что пятый пакет санкций будет касаться белорусских чиновников, а также компаний, причастных к организации потока мигрантов, идущих через Белоруссию в Польшу.