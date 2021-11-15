Москва, , 17:50 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») создать рабочую группу по доработке правительственных законопроектов о введении QR-кодов.

Петр Толстой Duma.gov.ru

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«Я предложил создать рабочую группу по доработке этих законопроектов, а также провести парламентские слушания, чтобы снять те вопросы, которые сегодня задают люди», — сообщил Толстой в телеграм-канале по итогам заседания Совета Думы.

По его убеждению, в открытой и широкой дискуссии должны принять участие представители правительства, Совета Федерации, Общественной палаты, силовых ведомств и четырех комитетов-соисполнителей по данным законопроектам.

«Слишком важные решения предстоит принимать», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов вызвал широкий общественный резонанс. Документы предполагают введение QR-кодов на транспорте и общественных местах, в частности, в кафе, ресторанах, магазинах. Совет Думы разослал инициативы в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации, отзывы ожидаются до 15 декабря.

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