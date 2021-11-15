Нальчик, , 17:49 — REGNUM В столице Кабардино-Балкарии в ночь на 15 ноября произошел пожар на территории МУП «Нальчикский транспорт». Сгорели семь автобусов городского маршрута №14, еще два транспортных средства повреждены.

Автобус сгорел полностью Chuvashia.sledcom.ru

В настоящее время по данному факту проводится проверка правоохранительными органами. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в сети. Известно, что записи видеокамер изъяли для изучения, назначена также пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщил главный инженер автотранспортного предприятия Курман-Али Байсултанов, при пожаре никто не пострадал, а сгоревшие автобусы «ПАЗ» восстановлению не подлежат. В мэрии Нальчика добавили, что предприняты меры, чтобы пасажиры маршрута №14 не испытывали неудобств из-за сокращения числа обслуживающих его автобусов.