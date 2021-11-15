Иерусалим, , 17:48 — REGNUM Жителям Израиля могут запретить поездки в страны с повышенным уровнем инфицирования коронавирусом, заявил генеральный директор израильского минздрава Нахман Аш в интервью Ynet 14 ноября.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению профессора Аша, риск новых вспышек заражения исчезнет в стране лишь тогда, когда завершится сама пандемия.

«Причины для беспокойства — самые серьезные. Мы видим, как резко возрастает кривая заболеваемости сразу в нескольких европейских странах. Соответственно, повышается опасность проникновения вируса в Израиль», — прокомментировал Аш эпидемиологическую ситуацию в Европе.

В таких условиях важно не допустить проникновения в страну новых штаммов и избежать принятия более суровых ограничений.