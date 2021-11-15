Париж, , 17:43 — REGNUM Министры иностранных дел стран Евросоюза достигли договоренности о разработке юридических мер и санкций в отношении властей Мали и российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», заявил 15 ноября в Брюсселе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на полях заседания Совета ЕС.

Французские военные в Мали TM1972

По его словам, санкции против российской ЧВК надо ввести за «анонимное и дестабилизирующее вмешательство» в иностранные конфликты».

«Мы солидарны и полны решимости ввести санкции против властей Мали за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях в этой стране, помимо этого есть взаимопонимание и общая политическая воля для создания юридического механизма санкций против группы «Вагнер», которая вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий в анонимном порядке и ведет дестабилизирующую активность», — сказал Ле Дриан.

Напомним, правительство Мали заключило ряд соглашений с российскими ЧВК, которых на Западе собирательно именуют «группой Вагнер», в рамках которых намерены поручить российским специалистам подготовку местных силовиков и охрану важных объектов.

Ранее военные контингенты Франции несколько лет пытались решить эти задачи, но не смогли преодолеть сопротивления местных вооруженных формирований и групп, сочувствующих ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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