15 ноября 2021 | Время чтения 8 мин

Подливая масло в огонь тлеющих конфликтов, Вашингтон, не исключено, выискивает возможность для крупной военной провокации на одном из ТВД, создавая себе условия для выбора соответствующего момента. Во всяком случае, со времен распада СССР такого уровня напряженности и по интенсивности, и по длительности, как сейчас, ни российско-американские, ни китайско-американские отношения не испытывали.

Владимир Павленко, , 18:37 — REGNUM Продолжая неприкрытое вмешательство во внутренние дела России и Белоруссии, США активизируют нападки и на внешнюю политику участников Союзного государства. Еще Хиллари Клинтон в свое время, на посту госсекретаря, высказалась об интеграционных процессах на постсоветском пространстве как о попытке воссоздания СССР, в какие бы формы она ни облекалась. И пообещала вести с этим борьбу. Сегодня «эстафету» сомнительных, если не сказать провокационных, заявлений перехватила нынешняя демократическая администрация Джо Байдена. Несамостоятельность действующего хозяина Белого дома наглядно иллюстрируется, особенно в последнее время, резкой активизацией экс-президента Барака Обамы, который, начиная с климатического вопроса, все активнее вмешивается, грубо говоря, не в свои дела. Ибо, как правило, бывшие президенты пишут мемуары, возглавляют фонды и занимаются благотворительностью. Но даже на этом фоне выделяется заявление, сделанное нынешним главой Госдепа Энтони Блинкеном в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши. В ходе встречи с польским коллегой Збигневом Рау шеф американской дипломатии без обиняков обвинил Россию в подготовке провокации против Украины. А Белоруссию — в информационном прикрытии Москвы путем миграционного кризиса.

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эти действия режима Лукашенко, — заявил Блинкен, — угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной».

Легче всего объяснить эти слова истерическим страхом, который западные элиты и особенно жаждущие американского покровительства польские лидеры питают по отношению к возможностям российской армии, которые были продемонстрированы в апреле в ходе приграничных учений 100-тысячной общевойсковой группировки. Но язык дается дипломатам, чтобы скрывать, а не выбалтывать свои мысли.

Поясним: в дипломатической практике двусторонних переговоров, которые и вели между собой американский и польский внешнеполитические руководители, обычно анонсируется обсуждение именно двусторонних же и отношений. О «третьих» странах, не являющихся участниками встречи, обычно упоминается обезличенно; поэтому, когда такое упоминание, да еще и в форме агрессивных претензий происходит «открытым текстом», — это всегда говорит о высоком градусе напряженности и о реализации определенного замысла. Заявление Блинкена, кстати, еще и конъюнктурно. Ряд экспертов в самих США, как свидетельствует, например, The National Interest, утверждают, что ситуация в российско-украинских отношениях не имеет ничего общего с пограничным польско-белорусским спором из-за мигрантов.

Зачем же витийствует Блинкен, попутно еще и выражая «благодарность» Варшаве за «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», то есть поощряя ее на дальнейшие провокации? И поддерживая их совместными учениями в Черном море, в ходе которых «война нервов» с демонстративными нарушениями российских воздушных и морских границ приближается к апогею? Показательно: посетив один из пограничных КПП, польский премьер Тадеуш Моравецкий, выступил в Сейме, где оговорился «по Фрейду». Дескать, тридцать лет все было «спокойно», и вот Лукашенко и Россия «это все устроили». Однако все эти три десятка лет Запад убеждал нас, что спокойно не было и рубеж соприкосновения НАТО с ОДКБ, проходящий по польско-белорусской границе, представлял собой «источник напряженности». Этим, в частности, оправдывалось расширение Североатлантического альянса. Вопрос в том, когда лгал Запад — тогда или сейчас? Или в Польше запаниковали из-за страха оказаться на линии фронта?

Польские вооруженные силы и беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Параллельно с американской развивается и британская «тема». Согласно утечкам из ряда СМИ Соединенного Королевства, например издания The Mirror, к отправке на Украину готов британский спецназ в количестве шести сотен военнослужащих, костяк которых составляют силы 16-й десантно-штурмовой бригады и спецназа. Решение принято на основе доклада разведки о том, что российские части якобы «готовятся вторгнуться на Украину». Симптоматично, что этой информации зааплодировали в украинском Минобороны, хотя еще несколько дней назад там утверждали, что никакой подготовки к войне не видят. Киеву заткнули рот? Или сделали предложение, от которого «нельзя отказаться»? Речь, разумеется, идет об отмеченной в России активизации военного «освоения» командованием НАТО украинской территории. Имеется ли в виду просто провокационная деятельность? Или в планах нечто большее? Мы уж не говорим о резко возросшей активности ВСУ в Донбассе, в том числе с применением турецких беспилотников.

Вывод, на самом деле, простой и очень тревожный. Если СМИ в США, рассуждая логически, не видят связи между военной активностью НАТО на Украине и кризисом с беженцами, то официальные лица англосаксонского Запада проводят между ними прямую параллель, обвиняя в этом российскую и белорусскую стороны. Следовательно, это официальная натовская позиция. Кому-то очень надо все это искусственно объединить, превратив в один большой международный кризис по всей линии разграничения Союзного государства России и Белоруссии с Западом и его марионетками. Для чего? Преобразовать этот рубеж в линию фронта? Ведь планируя войну, назовем вещи своими именами, всегда ищут повод переложить ответственность на сторону, на которую нападают.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Поразительно, но аналогичные новости приходят и с Дальнего Востока. Там именно в эти дни, параллельно с игрищами вокруг Украины и беженцев, продолжает обостряться ситуация вокруг Тайваня. Вот сухая статистика событий, из которой ясно видна динамика, очень похожая на происходящее около западных рубежей России. На фоне проходившего в Пекине пленума ЦК КПК, что явно не случайно, 9 ноября группа сенаторов и конгрессменов США прибыла на Тайвань на военно-транспортном самолете, где провела встречу с так называемой «президентшей» Цай Инвэнь. В ответ на это Минобороны КНР выразило американской стороне решительный протест, предупредило власти правящей островной Демопрогрессивной партии (ДПП) об ответственности за последствия и организовало боевое патрулирование в Тайваньском проливе силами ВМС НОАК. На следующий день специальную пресс-конференцию, посвященную американской провокации, провела Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня; было заявлено, что американский парламентский визит дестабилизирует обстановку в регионе. Еще через день МИД КНР призвал США перестать посылать Тайбэю «ложные сигналы», а на четвертые сутки провокации слово взял глава китайской дипломатии Ван И, предупредивший всё того же госсекретаря Блинкена, что демонстративная поддержка островной «независимости» чревата разрушением мира. В ответ Тайвань издевательски попросился в Тихоокеанское партнерство, прав на участие в котором, как часть Китая, не имеет. Блинкен же обвинил Пекин в «давлении на Тайвань».

В очередной раз региональная ситуация подвешена на волосок, и, по мнению пользователей китайского сегмента Интернета, которые не связаны правилами дипломатии, США попросту переходят «красную линию», о которой хорошо осведомлены, и, следовательно, занимаются этим вполне сознательно. Тот же самый почерк, что и вокруг Украины: взвинтить обстановку, чтобы переложить вину за происходящее на противостоящую сторону, там — на российскую, здесь — на китайскую. И если в АТР провокацию подпускают под предсъездовский пленум ЦК правящей Компартии, то на Западном театре военных действий (ТВД) этим занимаются на фоне российско-белорусского прорыва в строительстве Союзного государства. Поэтому главный вопрос состоит в том, не является ли вся эта цепь совпадений неслучайной? Или упомянутые «красные линии» переходятся сознательно, пробуя на прочность одновременно и Москву, и Пекин? Отметим, что планомерное усиление напряженности вокруг Донбасса и Тайваня началось (или было запущено?) сразу после бегства американцев из Афганистана; вскоре премьер-министр сменился в Японии, и новое руководство взяло курс на конфронтацию с Россией из-за Курил. Наконец, последовательное обострение обстановки в Закавказье — часть той же самой игры или отдельные события?

Цай Инвэнь Office of the President, Republic of China (Taiwan)

Понятно, что любые далеко идущие выводы могут быть опровергнуты отсутствием и/или закрытостью соответствующей информации. Тем не менее выстраивание системы альянсов и поощрение связанных с ними очагов напряженности по рубежам российско-китайской «Большой Евразии» является неоспоримым фактом и предоставляет создающей их американской стороне расширенное пространство для геополитических маневров. Ситуация напоминает вторую половину 70-х годов, когда после поражения во Вьетнаме США принялись выстраивать «зеленую дугу нестабильности» вокруг южных границ СССР. Не исключено, что смысл этой игры — в разрушении геополитической и военной координации Москвы и Пекина. Подливая масло в огонь тлеющих конфликтов, Вашингтон, не исключено, выискивает возможность для крупной военной провокации на одном из ТВД, создавая себе условия для выбора соответствующего момента. Потому что если не получается развести Россию и Китай мирным способом, вполне могут задействовать и военный. На это указывает демонстративная похожесть претензий в нагнетании региональной военной напряженности, которая адресуется нашим двум странам, и история знает множество примеров, когда именно подобные информационные кампании предшествуют военным операциям. Или провокациям.

Пентагон David B. Gleason

Во всяком случае, со времен распада СССР такого уровня напряженности и по интенсивности, и по длительности, как сейчас, ни российско-американские, ни китайско-американские отношения не испытывали. Даже война в Югославии, в ходе которой были проигнорированы предостережения Москвы и авиацией НАТО уничтожено посольство КНР в Белграде, по сравнению с нынешней эскалацией выглядела скоротечным конфликтом. Объяснима и логика: у американских элит в запасе пять или шесть, максимум восемь лет до того момента, когда окажется утраченной сохраняющаяся теоретическая возможность решить свои проблемы военным путем. Сбрасывать эту угрозу со счетов ни Москва, ни Пекин не готовы.