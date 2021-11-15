София, 15 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Служебное правительство Болгарии объявило о намерении реализовать ценные бумаги внутреннего займа на общую сумму в 490 миллионов левов (€250 млн). Об этом 15 ноября сообщило Болгарское радио.

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

Согласно официальной информации, министерство финансов Болгарии предлагает к продаже соответствующие средства сроком погашения на 3,5 года. Как утверждают эксперты, необходимость в подобных операциях возникла на фоне резкого увеличения показателей инфляции в стране, достигших в октябре нынешнего года 6%.

Напомним, с начала 2021 года государственный долг Болгарии достиг €1,4 млрд. В госбюджете страны долговые ограничения заложены на уровне €2,25 млрд. Новые шаги в сфере экономики София предпринимает сразу же после президентских и парламентских выборов, прошедших в стране 14 ноября.