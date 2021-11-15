Тбилиси, , 19:47 — REGNUM Лидеры грузинской оппозиции объявили о том, что будут продолжать устраивать митинги и шествия в грузинской столице, сообщает 15 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Грузия. Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Протестные действия сегодня, 15 ноября, заключались в перекрытии обеих тбилисских набережных. Требование оппозиции оставалось, по-прежнему, неизменным: перевести голодающего бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику.

Лидер оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия заявил о важности того, чтобы на улицы Тбилиси вышло как можно больше людей. Мелия при этом подчеркнул, что все акции протеста должны носить исключительно мирный и ненасильственный характер.

«Борьба будет продолжатся ежедневно, терпеливо, ненасильственно, остро. И пусть ни у кого не будет иллюзий, что этот процесс остановится, и что одной или двумя акциями протеста мы свернём шею Бидзине Иванишвили. Режим Бидзины Иванишвили сотрясается, и чем больше граждан выйдет на улицы Тбилиси и не только Тбилиси, тем скорее рухнет шаткий режим», — сказал Мелия.

О том, что акции протеста будут постоянными, заявил ещё один оппозиционный лидер — Гиги Угулава. «Акции будут носить перманентный характер. Мы, конечно, не будем говорить о предварительных детальных планах, потому что полиция, которую привозят из провинции, бегает туда-сюда, и мы не хотим, чтобы они устраивали нам провокации какого-либо типа. Поэтому, они устанут? Устанут — это их выбор. Мы — не устанем!», — сказал Угулава.

Напомним, что грузинская оппозиция, требуя освобождения из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, устраивает массовые митинги и демонстрации.