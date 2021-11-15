Брянск, 15 ноября 2021, 17:40 — REGNUM Депутат Государственной Думы седьмого созыва по Брянскому одномандатному избирательному округу № 77, руководитель агропромышленного холдинга «Охотно» Владимир Жутенков погиб в возрасте 59 лет, сообщает 15 ноября пресс-служба правительства Брянской области.
Владимир Жутенков родился в Брянске, окончил Брянский политехнический техникум по специальности «техник-механик», работал токарем на Брянском машиностроительном заводе, трудился в геологоразведочных экспедициях в Красноярском крае и Эвенкии. После возращения в Брянскую область в 1993 году занялся развитием агропромышленного комплекса и в 2015 году создал холдинг «Охотно».
По данным «Российской газеты», Владимир Жутенков не справился с управлением снегохода в отпуске на Камчатке.