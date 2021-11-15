Брянск, , 17:40 — REGNUM Депутат Государственной Думы седьмого созыва по Брянскому одномандатному избирательному округу № 77, руководитель агропромышленного холдинга «Охотно» Владимир Жутенков погиб в возрасте 59 лет, сообщает 15 ноября пресс-служба правительства Брянской области.

Владимир Жутенков Http://www.bryanskobl.ru/

Владимир Жутенков родился в Брянске, окончил Брянский политехнический техникум по специальности «техник-механик», работал токарем на Брянском машиностроительном заводе, трудился в геологоразведочных экспедициях в Красноярском крае и Эвенкии. После возращения в Брянскую область в 1993 году занялся развитием агропромышленного комплекса и в 2015 году создал холдинг «Охотно».

"Его неуёмной энергии можно было позавидовать. Он сумел создать успешный агрохолдинг, научил своему делу сыновей. Он вкладывал свой опыт, душу в развитие сельского хозяйства на родной земле, прославлял нашу область. На государственном уровне Владимир Александрович внёс огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны. Опыт успешного руководителя, создавшего передовое предприятие не только российского, но и международного уровня, приезжали перенимать со всего мира. Именно на базе агрохолдинга «ОХОТНО» должен был состояться международный день картофельного поля. И, я уверен, всё было бы на высоте!» — написал на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз.

По данным «Российской газеты», Владимир Жутенков не справился с управлением снегохода в отпуске на Камчатке.