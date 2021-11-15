Москва, , 17:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ с поручением правительству РФ обеспечить равные условия допуска товаров, произведенных в ЛНР и ДНР на российский рынок, а также в сферу государственных и муниципальных закупок.

«Освободителям Донбасса» Andrew Butko

Об этом сообщает указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», опубликованный 15 ноября на официальном сайте правовой информации.

Отмечено, что такой порядок допуска должен действовать до политического урегулирования ситуации.

«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений… допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районах в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», — сообщается в тексте указа.

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