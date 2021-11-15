Пенза, , 17:51 — REGNUM В Пензе обнаружили склады со спиртосодержащей жидкостью и бутылками для розлива алкоголя. Опасная продукция находилась в нескольких гаражах, расположенных на улицах Литвиновой Поляны, Полярной и Ладожской, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Алкоголь Eniw.ru

На складах было изъято около 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, которая хранилась в пластиковых бутылках объемом пять литров и стеклянной таре объемом 0,5 литра. Личность подозреваемого установили. Им оказался житель Пензы 1969 года рождения. Мужчина покупал спирт, разбавлял его водой и разливал в бутылки. Данную продукцию он реализовывал в нескольких барах Пензы. В гараже у подозреваемого обнаружили пустые бутылки и крышки. Он заявил, что стеклянную тару приобрел в увеселительных заведениях города.

Экспертиза выявила, что содержимое бутылок является спиртосодержащей жидкостью. Мужчина сознался в содеянном. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИА REGNUM ранее сообщало в городе Ачинск Красноярского края полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию алкоголя. Производство немаркированной спиртосодержащей продукции организовали четверо местных жителей.

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