София, , 17:13 — REGNUM В районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» (болгарско-турецкая граница) сотрудники таможенной службы Болгарии изъяли незадекларированные золотые украшения на общую сумму более 400 тысяч левов ($240 тысяч). Об этом 15 ноября сообщила софийская газета «Сега».

Контрабанда Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

Согласно официальной информации, контрабанда была спрятана в тайнике багажного отделения рейсового автобуса, следовавшего через Болгарию по маршруту Стамбул — Белград.

В ходе проверки эксперты обнаружили пакеты с кольцами, медальонами, цепочками, ожерельями и серьгами 14-каратного золота 585-й пробы. Всего в указанном тайнике находилось 4881 граммов ювелирных изделий.

По данному факту открыто досудебное расследование. Водитель автобуса, 61-летний гражданин Турции, задержан. Ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

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