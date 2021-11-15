Анкара, , 17:12 — REGNUM Главы военных ведомств Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, сообщает 15 ноября пресс-служба минобороны Турции.

Военная операция вооруженных сил Турции в Сирии Haber.sol.org.tr

По утверждению турецкого минобороны, главы военных ведомств обсуждали ситуацию в Сирии.

«Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также проблемы обороны и безопасности в двустороннем и региональном аспекте», — указано в сообщении.

Более детальной информации о переговорах не приводится.

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