Рязань, , 17:18 — REGNUM Новые школьные автобусы, приобретённые за счёт средств федерального бюджета, получили 15 ноября муниципалитеты Рязанской области. В города и сёла направили 39 единиц транспорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Новые школьные автобусы Https://www.ryazangov.ru/

Для школ закуплено 24 автобуса марки «ПАЗ», рассчитанные на 22 пассажира, семь машин «ПАЗ» на 29 человек и восемь автобусов «ГАЗ» для перевозки 15 школьников. Техника отправится в учебные заведения 25 районов и четыре города. Ключи от автобусов вручал губернатор Николай Любимов.

«Срок эксплуатации такой техники не должен превышать 10 лет и замена старых машин на новые необходима ежегодно. Благодаря федеральной поддержке, эта работа проводится на системной основе, потому что безопасность детей — это наша самая главная забота. Важно, что все школьные автобусы, поступающие в регион, соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами», — сказал глава региона.

В текущем учебном году на подвозе детей в Рязанской области задействовано 329 школьных автобусов по 431 маршруту.