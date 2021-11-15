Грозный, , 17:09 — REGNUM В Чечне произошел пожар в селении Алхан-Кала. В огне погибли два человека, в том числе один — несовершеннолетний. Причины гибели людей в настоящее время устанавливаются, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Инцидент случился утром 14 ноября в одном из частных домов в селе Грозненского района. Погибшие — 75-летний мужчина и его внук, которому было всего четыре месяца. Удалось спасти женщину — супругу погибшего.

«По предварительной оценке экспертов, возгорание в доме произошло из-за неисправной электропроводки в спальной комнате», — говорится в сообщении СКР по региону.

В результате доследственной проверки предстоит установить точные причины гибели людей, после чего в случае наличия оснований будет возбуждено уголовное дело.