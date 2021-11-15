Минск, , 17:07 — REGNUM Покинув палаточный лагерь, толпа мигрантов направилась к пограничному переходу «Брузги» (Белоруссия), передаёт 15 ноября Sputnik.

Мигранты Freedom House

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Колонна мигрантов растянулась на несколько километров. При этом польская сторона выставила оцепление, рядом находятся водомёты и спецтехника.

Мигранты, требуя, чтобы их пустили в Польшу, так как они хотят попасть в Германию, в знак протеста сели на землю у заграждений.

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