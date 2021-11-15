Москва, 15 ноября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Республики Донбасса вполне могут начать продажи угля Украине, т.к. это будет де-факто признанием их независимого статуса. Об этом 15 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, журналист-международник Вадим Елфимов.

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«Думаю, официально республики Донбасса на продажу Украине угля пойдут», — заявил эксперт.

«Во-первых, это признание де-факто их государственности. Во-вторых, деньги, что в их положении не помешает», — отметил Елфимов.

Напомним, что на Украине разразился энергетический кризис, усугубившийся прекращением поставок энергетического угля из России. В настоящее время из 23 энергоблоков на Украине работают только три.