Углич, Ярославская область, 15 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Ярославской области начала работу научная экспедиция, которая изучает затопленную святыню Волги — Покровский Свято-Паисиевский мужской монастырь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство Ярославской области Экспедиция

К работе привлекли водолазов, спасателей и историков. Подобные работы на Угличском водохранилище проводятся впервые. Руководитель экспедиции Дмитрий Ширгаев отметил, что работа предстоит большая.

«Духовное влияние монастыря было огромным, личность самого Паисия и его вклад в становление нашего государства сложно переоценить. Память о святом месте необходимо сохранить, потому что даже многие угличане уже не знают, что здесь на территории находился один из главных монастырей. Легенды, которыми он окутан, нам предстоит еще разгадать. Кто-то уверен, что не сохранилось ничего, другие уверены, что есть стены, третьи считают, что можно услышать колокольный звон. При этом и мощи самого святого Паисия на сегодняшний день не обретены», — рассказал Дмитрий Ширгаев.

Учёные уже определили контур затопленной территории, где ранее находился монастырь. В скором времени данные сравнят с более старыми картами. Дальнейшие погружения запланированы в зимне-весенний период — тогда вода в Волге будет более прозрачной. Учёные рассчитывают найти элементы архитектуры монастыря.

«Есть вероятность, что будут обнаружены архитектурные элементы, металлоконструкции, фундаменты. Существуют планы монастыря, его фотографии, обмерные чертежи памятников сделанные в начале 20 века. Существовали даже проекты по его обваловке, но в итоге он был взорван. Благодаря этому исследованию можно оценить динамику, с которой мы утрачиваем этот памятник», — рассказал заслуженный работник культуры РФ Виктор Ерохин.

Покровский Свято-Паисиевский мужской монастырь был основан преподобным Паисием, племянником настоятеля Калязинского Троицкого Макарьева монастыря. Оба они были затоплены при создании Угличского водохранилища.