В Ярославской области изучат монастырь на дне водохранилища
Углич, Ярославская область, 15 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Ярославской области начала работу научная экспедиция, которая изучает затопленную святыню Волги — Покровский Свято-Паисиевский мужской монастырь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
К работе привлекли водолазов, спасателей и историков. Подобные работы на Угличском водохранилище проводятся впервые. Руководитель экспедиции Дмитрий Ширгаев отметил, что работа предстоит большая.
Учёные уже определили контур затопленной территории, где ранее находился монастырь. В скором времени данные сравнят с более старыми картами. Дальнейшие погружения запланированы в зимне-весенний период — тогда вода в Волге будет более прозрачной. Учёные рассчитывают найти элементы архитектуры монастыря.
Покровский Свято-Паисиевский мужской монастырь был основан преподобным Паисием, племянником настоятеля Калязинского Троицкого Макарьева монастыря. Оба они были затоплены при создании Угличского водохранилища.