Киев, 15 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Украина обратилась к США с просьбой поставить ей противокорабельные ракеты «Гарпун», сообщает 15 ноября газета ZN.UA.

Запуск ПКР Гарпун с подводной лодки

По утверждению издания, Киев просит о поставках противокорабельных крылатых ракет «Гарпун», которые можно применять как с самолётов, так и с надводных кораблей и подводных лодок.

При этом украинские СМИ и высокопоставленные чиновники продолжают заявлять об успехах украинской программы по созданию противокорабельных ракетных комплексов «Нептун».

Официальных комментариев по этому вопросу пока не поступало.