Москва, , 19:24 — REGNUM Отказ России от продажи угля Украине — мера здравая, но запоздалая. Об этом 15 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, журналист-международник Вадим Елфимов.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уголек от Киева совсем недалеко — на Донбассе. И тянуть его через Россию также не имеет смысла, т. к. это только отодвигает выполнение Минских соглашений», — заявил эксперт.

«Думаю, Донецк и Луганск это понимают и, если не хотят оставаться надолго серой зоной, на такую схему не пойдут», — отметил Елфимов.

«Путь только один — признание ЛНР и ДНР, прекращение войны и после этого — тепло в киевских домах», — заключил политолог.

Напомним, что, по сообщениям концерна «Укрэнерго», на Украине простаивают 90% государственных ТЭС, из которых две трети — из-за отсутствия угля.