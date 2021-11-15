Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Рок-музыкант Борис Гребенщиков уверен, что у каждого есть право принять собственное решение относительно необходимости вакцинации от коронавируса. Однако отказ от вакцинации он считает приближающим к смерти.

Borisgrebenshikov Борис Гребенщиков

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«Мне кажется, что у каждого есть право на свою точку зрения; если человек не хочет вакцинироваться, а предпочитает целомудренно дрейфовать в сторону кладбища, то это его выбор. Как говорят индусы, со временем он переродится с другой точкой зрения», — заявил Гребенщиков в интервью «Фонтанке», опубликованном 15 ноября.

Живущий «на два города», между Петербургом и Лондоном, музыкант скептически относится к ограничениям на передвижение из-за пандемии.

«Знаете, я за последние полтора года заметил, что тех, кому нужно было передвигаться, ограничения никак не останавливали», — сказал Гребенщиков.