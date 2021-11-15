Москва, , 19:18 — REGNUM Отказ России от продажи угля Украине — мера здравая, но запоздалая. Об этом 15 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, журналист-международник Вадим Елфимов.

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«Причины отказа России поставлять уголь на Украину могут быть и чисто экономическими», — заявил эксперт.

«Зачем тянуть антрацит аж с Кузбасса, да еще по ценам, на которые с ревностью смотрит ЕС, курирующий киевский режим?», — задается вопросом Елфимов.

«Причины должны быть политическими — зачем поддерживать теплющуюся жизнь в антироссийской хунте, к тому же, воюющей с собственным народом», — отметил политолог.

«Так что можно только приветствовать запоздалое торжество здравого смысла», — заключил Елфимов.

Напомним, что Россия прекратила поставки угля на Украину. Украинский чиновник Максим Немчинов обвинил Россия в развязывании «энергетической войны».