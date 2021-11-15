15 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили положительные результаты тестов на COVID-19 у медиков из ЕАО, увольняющихся из-за нежелания вакцинироваться.

Артур Савин, , 17:28 — REGNUM Сообщение департамента здравоохранения Еврейской автономной области о том, что трое сотрудников скорой помощи в городе Облучье, отказавшиеся вакцинироваться от коронавируса и подававшие заявления об увольнении, сдали тест на COVID-19 и получили положительный результат, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Не болели два года — и тут вдруг заболели? Ну-ну. Я уже видел, как СМИ создают интервью, вырезая, что нужно. Веры уже нет!» — указывает Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное стечение обстоятельств — норма среди медицинских работников, потому что через них проходит огромное количество людей, включая инфицированных коронавирусом.

«А это, кстати, неудивительно. Они же медработники. Пока увольнялись, пока дорабатывали срок службы, успели заразиться. Но только тут прививка ни при чём. Надеюсь, течение болезни пройдёт нормально и никто из них не пострадает», — пишет Алексей П.

Некоторые комментаторы предполагают, что отказ от вакцинации и послужил причиной заражения трёх медработников.

«Ну, вот вам и итог упёртости. Не хотите прививаться — болейте. Только потом пусть не лезут в больницу за помощью, они сами из неё ушли, своими ногами», — поделился своим мнением Валерий К.

Медработник в скорой помощи Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Часть людей считает, что искать причинно-следственную связь в позиции этих медицинских работников и их заболевания — это очень глупое занятие, потому что вакцина против коронавируса не даёт гарантии защиты от заражения.

«Никто же в здравом уме не хочет заявить, мол, прививка от коронавируса защищает от заражения? Заболели, да, как заболели бы, если бы поставили вакцину», — отмечает Маша Р.

«Ну не умерли же! И никто не знает, что было бы после прививки, может, также бы заболели. А так, получат антитела естественным путём», — считает Елена К.

Ряд пользователей указывает на то, что стрессовое состояние организма человека может привести к более тяжёлому течению болезни. Если говорить о данных медработниках из ЕАО, то: на них ополчились представители власти, донимают СМИ, они встречаются с негативной реакцией части общества — всё это подвергает их жизни настоящей угрозе, пишут граждане.

«Главное, чтобы никто из них не умер, иначе это будет информационным тараном для властей, которые будут тыкать этой трагедией в лицо всем, кто не желает прививаться. Идёт массовое запугивание населения. Неудивительно, что у нас случаи заражения учащаются: когда народ находится в стрессе, то коронавирус чувствует себя тут как дома», — написал Андрей П.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто подозревает, что в данном случае могут быть подтасованы результаты исследования, чтобы создать информационную атаку на тех, кто не желает прививаться.

«Что значит заболели? ПЦР положительный. А вот пусть потом на антитела сдадут, тогда и посмотрим, болели они или нет. А то пропагандистская машина может что-нибудь да подтасовать. Сейчас никому верить нельзя, на кону огромные бабки из бюджета на вакцинацию. Многие хотят освоить их», — поделилась своим мнением Мария Ф.

Напомним, 14 ноября департамент здравоохранения Еврейской автономной области сообщил в Instagram о том, что трое сотрудников скорой помощи в городе Облучье, отказавшиеся вакцинироваться от коронавируса и подававшие заявления об увольнении, сдали тест на COVID-19, результат которого оказался положительным.