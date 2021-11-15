15 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 20:09 — REGNUM После длительной реконструкции в Маховой башне Смоленской крепости открылась новая экспозиция «Стрелецкий мiр», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Посетители башни, построенной более четырех столетий назад, смогут увидеть десятки артефактов с полутысячелетней историей.

Маховая башня Смоленской крепости Василий Иванов © ИА REGNUM

Смоленская крепость — крупнейшая кирпичная крепость в мире, памятник рубежа XVI—XVII веков. Ее именуют «первым национальным проектом» России, поскольку крепость было предписано «делати всеми городами Русского государства»: мастера и строительные материалы собирались почти со всей страны.

В этот период Смоленск был крупным торговым центром в пограничных землях, конечным пунктом торговли литовских и польских купцов. В целях защиты города была отстроена крепостная стена протяжённостью 6,5 км, включавшая в себя 38 башен.

Реконструированная карта крепости с экспонатами Василий Иванов © ИА REGNUM

На сегодняшний день центральную часть Смоленска охватывают почти 3 километра сохранившихся стен и 18 башен. Сейчас одна из башен, Маховая, после длительной работы музейных специалистов открыла свои двери для гостей.

Музей «Смоленская крепость» Василий Иванов © ИА REGNUM

Один из кирпичей, из которых построена башня Василий Иванов © ИА REGNUM Фрагмент исторической кладки Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция «Стрелецкий мiр» Василий Иванов © ИА REGNUM

На экскурсии гостей знакомят с жизнью и бытом смоленских стрельцов Василий Иванов © ИА REGNUM

Женский костюм. Реконструкция Василий Иванов © ИА REGNUM Экспозиция «Стрелецкий мiр» Василий Иванов © ИА REGNUM

Серьги-двойчатки Василий Иванов © ИА REGNUM Большая пуговица с боярского наряда Василий Иванов © ИА REGNUM

Ковши и стаканы Василий Иванов © ИА REGNUM

Первые посетители Василий Иванов © ИА REGNUM Первые посетители Василий Иванов © ИА REGNUM

Вниманию горожан и гостей Смоленска представлена экспозиция «Стрелецкий мiр», посвященная жизни смоленского общества конца XVI—XVII веков, значительную часть которого на тот момент составляли стрельцы и их семьи. Экспозиция рассказывает об особенностях организации стрелецкой службы и быта. Гостей башни встречает карта Смоленска, реконструированная группой специалистов во главе с директором музея Сергеем Пиляком на основе исторических документов XVII века. На самой карте размещена система экспонатов, относящихся к той или иной сфере жизни жителей Смоленска XVI—XVII веков. Так, на месте городского торга представлены ложки и чарка, рядом с Государевым двором — наградная копейка — «бабушка» современных медалей.

Директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк Василий Иванов © ИА REGNUM

Эскизы к исторической карте Смоленской крепости, созданные Сергеем Пиляком Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент карты крепости с размещенными на ней экспонатами Василий Иванов © ИА REGNUM

Наградная копейка Василий Иванов © ИА REGNUM Монета Орт Речь Посполитая. 1623 Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция «Стрелецкий мiр» Василий Иванов © ИА REGNUM

Свистулька Василий Иванов © ИА REGNUM Букварь Кариона Истомина — копия Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудник музея демонстрирует гостям вооружение ратников Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке представлено около 200 экспонатов, среди которых литые и чеканные пуговицы, женские украшения, наперсные кресты, реконструированные костюмы стрельцов и городских обывателей и многое другое.

На втором ярусе экспозиция раскрывает духовную сторону жизни смолян XVI–XVII вв Василий Иванов © ИА REGNUM

Украшения для икон Василий Иванов © ИА REGNUM

Икона «Двунадесятые праздники». XVI век. Кость, резьба Василий Иванов © ИА REGNUM

Наперсная икона «Богоматерь Оранта Великая Панагия» Василий Иванов © ИА REGNUM Кресты наперсные на цепях Василий Иванов © ИА REGNUM

Венчики и цаты Василий Иванов © ИА REGNUM Копейка из XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

Наперсный крест Василий Иванов © ИА REGNUM

В настоящее время башня Маховая открыта в тестовом режиме. Посещение выставки «Стрелецкий мiр» организовано по экскурсионным сеансам.

На верхнем ярусе башни располагается смотровая площадка, а также небольшая экспозиция, посвященная календарному распорядку стрелецкой жизни Василий Иванов © ИА REGNUM

Внутренняя часть навершия башни Василий Иванов © ИА REGNUM