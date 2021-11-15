Василий Иванов,
15 ноября 2021, 20:09 — REGNUM После длительной реконструкции в Маховой башне Смоленской крепости открылась новая экспозиция «Стрелецкий мiр», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Посетители башни, построенной более четырех столетий назад, смогут увидеть десятки артефактов с полутысячелетней историей.
Маховая башня Смоленской крепости
Василий Иванов © ИА REGNUM
Смоленская крепость — крупнейшая кирпичная крепость в мире, памятник рубежа XVI—XVII веков. Ее именуют «первым национальным проектом» России, поскольку крепость было предписано «делати всеми городами Русского государства»: мастера и строительные материалы собирались почти со всей страны.
В этот период Смоленск был крупным торговым центром в пограничных землях, конечным пунктом торговли литовских и польских купцов. В целях защиты города была отстроена крепостная стена протяжённостью 6,5 км, включавшая в себя 38 башен.
Реконструированная карта крепости с экспонатами
Василий Иванов © ИА REGNUM
На сегодняшний день центральную часть Смоленска охватывают почти 3 километра сохранившихся стен и 18 башен. Сейчас одна из башен, Маховая, после длительной работы музейных специалистов открыла свои двери для гостей.
Музей «Смоленская крепость»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Один из кирпичей, из которых построена башня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент исторической кладки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Стрелецкий мiр»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На экскурсии гостей знакомят с жизнью и бытом смоленских стрельцов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Женский костюм. Реконструкция
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Стрелецкий мiр»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Серьги-двойчатки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Большая пуговица с боярского наряда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ковши и стаканы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первые посетители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первые посетители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вниманию горожан и гостей Смоленска представлена экспозиция «Стрелецкий мiр», посвященная жизни смоленского общества конца XVI—XVII веков, значительную часть которого на тот момент составляли стрельцы и их семьи. Экспозиция рассказывает об особенностях организации стрелецкой службы и быта. Гостей башни встречает карта Смоленска, реконструированная группой специалистов во главе с директором музея Сергеем Пиляком на основе исторических документов XVII века. На самой карте размещена система экспонатов, относящихся к той или иной сфере жизни жителей Смоленска XVI—XVII веков. Так, на месте городского торга представлены ложки и чарка, рядом с Государевым двором — наградная копейка — «бабушка» современных медалей.
Директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк
Василий Иванов © ИА REGNUM
Эскизы к исторической карте Смоленской крепости, созданные Сергеем Пиляком
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент карты крепости с размещенными на ней экспонатами
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наградная копейка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Монета Орт Речь Посполитая. 1623
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Стрелецкий мiр»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Свистулька
Василий Иванов © ИА REGNUM
Букварь Кариона Истомина — копия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудник музея демонстрирует гостям вооружение ратников
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке представлено около 200 экспонатов, среди которых литые и чеканные пуговицы, женские украшения, наперсные кресты, реконструированные костюмы стрельцов и городских обывателей и многое другое.
На втором ярусе экспозиция раскрывает духовную сторону жизни смолян XVI–XVII вв
Василий Иванов © ИА REGNUM
Украшения для икон
Василий Иванов © ИА REGNUM
Икона «Двунадесятые праздники». XVI век. Кость, резьба
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наперсная икона «Богоматерь Оранта Великая Панагия»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Кресты наперсные на цепях
Василий Иванов © ИА REGNUM
Венчики и цаты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Копейка из XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наперсный крест
Василий Иванов © ИА REGNUM
В настоящее время башня Маховая открыта в тестовом режиме. Посещение выставки «Стрелецкий мiр» организовано по экскурсионным сеансам.
На верхнем ярусе башни располагается смотровая площадка, а также небольшая экспозиция, посвященная календарному распорядку стрелецкой жизни
Василий Иванов © ИА REGNUM
Внутренняя часть навершия башни
Василий Иванов © ИА REGNUM
Рядом с башней организована баннерная выставка, посвященная истории пребывания Петра I в Смоленске
Василий Иванов © ИА REGNUM