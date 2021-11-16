16 ноября 2021 | Время чтения 7 мин

Артём Дубровский, , 00:16 — REGNUM В период бушующей пандемии коронавируса любовь к искусству начала принимать самые разные формы. Так, группа англоговорящих энтузиастов из объединения Theatre Company решила заняться строительством театров в популярной многопользовательской видеоигре Fallout 76.

Fallout 76 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Тяга к культурному обогащению соединилась с невозможностью посетить настоящую постановку из-за локдауна и привела к интересным последствиям — совсем недавно геймеры своими силами поставили шекспировского «Макбета». Актёры выходили на сцену, управляя компьютерными персонажами, и читали свои монологи в местном голосовом чате. Все желающие при этом могли как «лично» прийти в виртуальный театр ногами своих аватаров, так и подключиться к трансляции пьесы на YouTube или в Twitch.

Получившийся спектакль имел огромный успех и лишний раз напомнил о том, что видеоигры могут быть не только развлечением, но и площадкой для объединения, обучения и просвещения. Сейчас команда Theatre Company уже готовится к новым выступлениям, а пока корреспонденту ИА REGNUM удалось задать несколько вопросов её основателю — пользователю с ником Northhern_Harvest, пожелавшему не раскрывать своё настоящее имя.

За последние месяцы вы проделали невероятную работу. Но как изначально родилась идея проводить театральные представления внутри игры?

Northhern_Harvest: На самом деле, меня можно назвать новичком в Fallout 76 (как и в видеоиграх, в целом). На работу меня очень сильно вдохновил игрок из Великобритании по имени Лимус (Leemus), который построил целый кинотеатр в своём личном игровом убежище. Позже он начал давать мне советы по строительству лагеря в Fallout 76 — да и до сих пор помогает по многим техническим вопросам.

Дело в том, что в университете я изучал английскую литературу, и меня просто очаровала возможность воссоздавать эпизоды из классических произведений в видеоиграх. Поэтому я начал строить свои театры в Fallout 76 как копии различных известных мировых театров. Например, наш шекспировский театр создан по образцу «Глобуса» в Лондоне. «Мулен Руж» в Моргантауне — по образцу «Мулен Руж» в Париже. У нас даже есть свой Большой театр, созданный по образцу Большого театра в Москве!

Оглядываясь назад, я понимаю, что эти театры стали для меня своеобразным способом восполнить те вещи и эмоции, которых мы лишились из-за пандемии COVID-19.

Fallout 76

Как давно существует ваша команда?

Northhern_Harvest: Наша труппа всё ещё находится на этапе образования и роста. Это независимая команда игроков, которая любит то, что делает. Наша основная команда в основном занимается созданием статических сцен с помощью манекенов или воссозданием наиболее известных эпизодов из популярных фильмов. А живое выступление с «Макбетом» является результатом коллаборации между сразу несколькими группами любителей ролевых игр, включая: Fallout 5−0, Free States Militia и Once Upon A Wasteland. Именно им мы обязаны своим успехом.

Есть ли среди членов вашей команды настоящие актёры с профильным образованием?

Northhern_Harvest: Многие из тех, кто играл в «Макбете», являются актёрами озвучки в своих собственных ролевых группах. Но я не уверен, что среди них есть профессиональные актёры в классическом понимании этого слова.

Насколько популярен оказался ваш «Макбет»?

Northhern_Harvest: Как я уже говорил, это наше первое живое представление. На YouTube-канале команды Fallout 5−0 оно собрало около восьми тысяч просмотров и значительно подогрело интерес к нашей команде.

Как проходила подготовку к спектаклю?

Northhern_Harvest: Мы репетировали в течение множества вечеров перед самим спектаклем. На самом деле, больше всего времени и работы ушло на адаптацию оригинального сценария Шекспира. Исходная пьеса может длиться до двух часов, поэтому мне нужно было значительно сократить хронометраж, при этом не теряя в сюжете.

Затем я назначил игрокам роли персонажей — для «Макбета» у нас было девять актёров, многие из которых сыграли сразу несколько ролей (прямо как в настоящем театре!). Мы также должны были определиться с костюмами для спектакля среди тех, что присутствуют в игре, чтобы они максимально соответствовали оригинальному произведению. Ну и, наконец, установили сцену и разработали световые/звуковые эффекты, используя различные ресурсы Fallout 76.

А кто из вашей команды отвечает за выбор репертуара для театра?

Northhern_Harvest: Мы принимали решение коллективно, обсуждая между собой, какой спектакль подойдёт лучше. «Макбет» был выбран из-за того, что он считается одной из самых мрачных пьес Шекспира — мы посчитали, что это будет идеальный вариант для Хэллоуина. Сейчас обсуждаем адаптацию «Ромео и Джульетты» для февраля (Дня святого Валентина) и «Юлия Цезаря» для марта (Мартовские иды).

Почему вы выбрали именно Fallout 76 в качестве площадки для выступлений? Вас не отпугнул провальный релиз игры в 2018 году?

Northhern_Harvest: Fallout 76 — это моя первая игра во всей франшизе Fallout. Мне безумно нравится её открытый мир и невероятная креативная свобода, в которой каждый найдёт что-то для себя.

Как я уже говорил, игры для меня — совершенно новый мир. Поэтому я пропустил всю драму 2018 года, теперь для меня существует только драма на сцене. Думаю, что сейчас идеальное время для того, чтобы начать играть в Fallout 76 — она не разочарует.

Fallout 76

Как постановки помогли вам справиться с пандемией коронавируса?

Northhern_Harvest: На самом деле, этот вопрос — самый важный для меня. Постараюсь раскрыть его с двух сторон.

Важно понимать, что события Fallout 76 происходят в постапокалиптической среде, где человечество отчаянно пытается выжить — сюда входят и различные нематериальные аспекты нашего существования, вроде необходимости выражать ежедневный опыт через искусство и культуру. За всю огромную человеческую историю мы неоднократно переживали различные бедствия, войны и зверства, часто обращаясь к культуре и искусству как к способу справиться с трагедией. Мы используем искусство, чтобы выразить себя и при этом обрести надежду. Во время войн часто возникают группы людей, пытающихся сохранить искусство и музыку, несмотря на ужасные обстоятельства вокруг. Это относится и к миру Fallout 76. Выживут ли искусство и культура в ядерной войне? Наш ответ — да.

Пандемия COVID-19 — это наглядный пример глобального кризиса, способного изменить привычные нам способы взаимодействия. Многие люди теперь обращаются к цифровым формам общения (включая видеоигры), которые позволяют объединяться людям с общими интересами. Вполне естественно, что там, где собираются группы людей, появится и культура, и желание художественно выразить себя.

Постановка Шекспира в видеоигре, события которой разворачиваются во время кризиса, в то время как мы сами пережимаем кризис, символизирует стремление человечества взаимодействовать через искусство, несмотря ни на что. И это прекрасно (улыбается).

Среди населения нашей страны всё ещё популярно мнение, что видеоигры порождают исключительно насилие и агрессию. Однако ваш пример доказывает, что они могут стать отличной платформой для культурного образования. Как вы сами к этому относитесь?

Northhern_Harvest: Если честно, то раньше я и сам был такого же мнения. До тех пор, пока не понял, что в мире очень много уникальных сообществ, использующих видеоигры как источник человеческого общения. И это особенно важно в современном мире, когда наши виртуальные связи крепнут изо дня в день. Я не считаю, что видеоигры смогут заменить полноценное физическое взаимодействие и общение вживую, но это точно не значит, что сообщества, растущие и процветающие в цифровом пространстве, менее реальны или менее значимы. Мы уже доказали, что искусство и культура настолько связаны с повседневным человеческим опытом, что они будут следовать за нами куда угодно, в том числе и в цифровые пространства.

Можно ли сейчас присоединиться к вашей команде?

Northhern_Harvest: Да, конечно. Мы всегда открыты для новых людей, горящих общей идеей. Набор в команду обычно происходит на стадии планирования спектакля — всё, что вам нужно сделать, это написать в Twitter по адресу @76Theatre.

Есть ли какие-то необычные планы на будущее, которыми вы уже готовы поделиться?

Northhern_Harvest: Помимо живых постановок, мы хотим поставить «Щелкунчика» — правда, в записи. Дело в том, что в Fallout 76 нет подходящих инструментов для балета, поэтому с хореографией придётся попотеть.

Будет ли ваш театр актуален после окончания пандемии?

Northhern_Harvest: Если честно, то не знаю. Но я призываю всех заинтересованных в театре людей обращаться к нам или делать свои собственные представления онлайн — не существует монополии на искусство, и чем больше людей будет заниматься такими культурными инициативами, тем лучше. А когда пандемия закончится, я призываю всех посетить свой местный театр, оперу или балет.

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