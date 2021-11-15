София, 15 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В ходе второго тура президентских выборов в Болгарии, который состоится 21 ноября, за кресло главы государства будут бороться действующий президент республики Румен Радев и доктор филологических наук, профессор Анастас Герджиков. Об этом 15 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По данным на 15:00 софийского времени (16:00 мск.), после обработки 87% бюллетеней на выборах президента Болгарии, прошедших 14 ноября, Радев получил 49,4% голосов, в то время как Герджиков набрал 22,4%.

Согласно прогнозам аналитиков, 21 ноября явка представителей электората не превысит 30%. Ранее абсолютное большинство жителей страны, обладающих избирательным правом, заявило о своем нежелании продолжать свое участие в голосовании в условиях пандемии COVID-19.