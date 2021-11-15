Кострома, , 17:08 — REGNUM На должность управляющего делами администрации Костромской области назначена Ольга Рогачёва. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Администрация Костромской области © Наталья Диева

С 2015 года Рогачёва работала директором многофункционального центра Костромской области. Ранее занималась бизнесом и являлась учредителем организаций, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и сбором неопасных отходов.

До этого обязанности главного менеджера администрации выполняла экс — директор департамента соцзащиты Аурика Дроздник. Не исключено, что чиновница вновь возглавит социальный департамент, придя на смену Елене Журиной, ставшей заместителем губернатора по социальной политике в ноябре 2021 года.

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