Кострома, 15 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. На должность управляющего делами администрации Костромской области назначена Ольга Рогачёва. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Наталья Диева Администрация Костромской области

С 2015 года Рогачёва работала директором многофункционального центра Костромской области. Ранее занималась бизнесом и являлась учредителем организаций, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и сбором неопасных отходов.

До этого обязанности главного менеджера администрации выполняла экс — директор департамента соцзащиты Аурика Дроздник. Не исключено, что чиновница вновь возглавит социальный департамент, придя на смену Елене Журиной, ставшей заместителем губернатора по социальной политике в ноябре 2021 года.