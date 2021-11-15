Москва, , 16:51 — REGNUM Новшества в русский язык нужны, язык — это динамичная система, которая отражает динамику развития общества. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

«Новшества в русский язык нужны — это динамичная система, которая отражает динамику развития общества, при этом главное, чтобы система просвещения обеспечивала уровень грамотности, а не безграмотности общества.

Дмитрий Михайличенко И еще меня очень беспокоит то, что русский язык не пополняется новыми, русскими словами: спутник, интеллигенция и другие слова — это вклад нашего русского языка в мировую культуру. А что сейчас? Какие слова входят в мировой обиход из русского? Такое положение дел — реакция на отстающий характер развития российского социальности».

Как сообщалоИА REGNUM, в России разработан проект постановления правительства о новых правилах русского языка, продиктованное тем, что произошли изменения, включая новые слова, а также такие конструкции, для которых не предусмотрено существующих на данный момент правил. Новая редакция свода правил должна устранить фрагментарность правил 1956 года, в которых были даны только правила, отражающие, по мнению их составителей, те или иные трудности в написании, отмечает разработчик документа — Минпросвещения РФ.

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