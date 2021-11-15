Москва, 15 ноября 2021, 16:51 — REGNUM Новшества в русский язык нужны, язык — это динамичная система, которая отражает динамику развития общества. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.
Как сообщалоИА REGNUM, в России разработан проект постановления правительства о новых правилах русского языка, продиктованное тем, что произошли изменения, включая новые слова, а также такие конструкции, для которых не предусмотрено существующих на данный момент правил. Новая редакция свода правил должна устранить фрагментарность правил 1956 года, в которых были даны только правила, отражающие, по мнению их составителей, те или иные трудности в написании, отмечает разработчик документа — Минпросвещения РФ.
Читайте также: «Смысл — легитимизировать новшества»: о новом своде правил русского языка