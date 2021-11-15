Белгород, , 16:53 — REGNUM Одним из победителей национального конкурса «Вкусы России» в 2021 году стала Прохоровская солдатская каша из Белгородской области. Всего регион направил 15 заявок, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе областного правительства.

Прохоровская каша Https://belregion.ru/

Визитную гастрономическую карточку презентовал в прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков вместе с дочерью героя Великой Отечественной войны Михаила Бондаренко Ольгой Степановой и основателем и владельцем кафе «Музей солдатской каши» Сергеем Чурсиным.

«Сегодня мы презентуем незамысловатое, но очень сытное блюдо «Прохоровская солдатская каша», которая уже много лет является брендом региона. Мы находимся в Прохоровском районе, в музее каши, который расположен у Третьего ратного поля России, где произошло самое крупное в мировой истории танковое сражение. Прохоровскую кашу любят все белгородцы, наши гости, которые приезжают из разных уголков России и зарубежья», — сказал Вячеслав Гладков.

Белгородская область представила на конкурс 15 брендов, среди которых, например, волоконовский квас, стригуновский лук и горинское сало. Прохоровская каша разделила первое место с казанским чак-чаком и ставропольскими яблоками в номинации «Нас выбирают».

«Я поздравляю Белгородскую область с победой! Прохоровская каша не только помогла пройти войну, но и сейчас помогает людям оставаться сытыми и здоровыми. Хорошо, что сегодня о ней узнала вся страна. Надеюсь, что это придаст определённый импульс дальнейшему продвижению регионального бренда», — поздравил регион министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

За звание лучших вкусов страны в 2021 году боролись 720 претендентов.