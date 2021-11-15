Каша из белгородской Прохоровки победила в конкурсе «Вкусы России»
Белгород, 15 ноября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Одним из победителей национального конкурса «Вкусы России» в 2021 году стала Прохоровская солдатская каша из Белгородской области. Всего регион направил 15 заявок, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе областного правительства.
Визитную гастрономическую карточку презентовал в прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков вместе с дочерью героя Великой Отечественной войны Михаила Бондаренко Ольгой Степановой и основателем и владельцем кафе «Музей солдатской каши» Сергеем Чурсиным.
Белгородская область представила на конкурс 15 брендов, среди которых, например, волоконовский квас, стригуновский лук и горинское сало. Прохоровская каша разделила первое место с казанским чак-чаком и ставропольскими яблоками в номинации «Нас выбирают».
За звание лучших вкусов страны в 2021 году боролись 720 претендентов.