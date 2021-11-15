Москва, , 16:51 — REGNUM Заболеваемость коронавирусом в России снижается, незначительный рост наблюдается только в одном регионе — Амурской области, заявила 15 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма. Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на два процента, и вот, по итогам, по результатам всех тех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в среднем по стране на два процента — это важно. И видим, что в девяти субъектах заболеваемость снижается — от двух процентов в Архангельской области до 23% в городе Москве».

Попова «В 43% мы сегодня уже не наблюдаем никакой динамики, нет роста, заболеваемость остановилась. Но ещё в 33 субъектах мы наблюдаем некоторый рост. Этот рост незначительный. У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имея превышение над российскими показателями. Это Амурская область. В остальных субъектах мы отмечаем стабилизацию и снижение ежедневно выявляемых случаев заболевания».

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