Москва, , 16:50 — REGNUM Бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР теста, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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«У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — цитирует Хубезова «Интерфакс».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы рассмотрел законопроекты о внедрении QR-кодов, принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации.