Зугдиди, Грузия, 15 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Грузии в голодовку солидарности с бывшим президентом Михаилом Саакашвили включились очередные оппозиционные депутаты, сообщает 15 ноября грузинский телеканал «Формула».

Цитата из м/ф «Винни-Пух идёт в гости». Реж. Фёдор Хитрук. 1971. СССР «Кажется, я уже начал худеть!»

Пять депутатов сакребуло (муниципального собрания) Зугдидского района от оппозиционного «Единого национального собрания» объявили голодовку, требуя незамедлительного перевода Саакашвили в гражданскую клинику. Голодовка будет проходить прямо в здании сакребуло. О начале голодовки объявила на своей странице в «Фейсбуке» член грузинского парламента Анна Цитлидзе.

Напомним, что в Грузии голодают уже 11 членов национального парламента. А, вчера, 14 ноября, известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе заявил о своём намерении возвратиться в Грузию и тоже присоединиться к голодовке солидарности с Саакашвили.