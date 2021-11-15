В Грузии расширяется география депутатских голодовок
Зугдиди, Грузия, 15 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Грузии в голодовку солидарности с бывшим президентом Михаилом Саакашвили включились очередные оппозиционные депутаты, сообщает 15 ноября грузинский телеканал «Формула».
Пять депутатов сакребуло (муниципального собрания) Зугдидского района от оппозиционного «Единого национального собрания» объявили голодовку, требуя незамедлительного перевода Саакашвили в гражданскую клинику. Голодовка будет проходить прямо в здании сакребуло. О начале голодовки объявила на своей странице в «Фейсбуке» член грузинского парламента Анна Цитлидзе.
Напомним, что в Грузии голодают уже 11 членов национального парламента. А, вчера, 14 ноября, известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе заявил о своём намерении возвратиться в Грузию и тоже присоединиться к голодовке солидарности с Саакашвили.