Липецк, , 16:48 — REGNUM Темпы вакцинации от коронавируса в Липецкой области — одни из самых высоких в России. По этому показателю регион сейчас занимает пятое место среди всех субъектов страны, сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов.

Вакцинация от COVID-19 Липецкаяобласть.рф

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В регионе однократно привиты 585 тыс. 518 человек, двукратно — 502 тыс. 774 человека. Охват вакцинацией составил 58,7%. По этому показателю Липецкая область — на 11-м месте в стране. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения — это примерно 730 тысяч человек.

«Мы стараемся создать в регионе все необходимые условия для массовой и оперативной вакцинации населения от коронавируса — увеличиваем количество мобильных бригад, открываем прививочные пункты в торговых центрах. Поставки вакцины проходят по графику без сбоев. Сейчас важно не сбавлять темпы, потому что от этого зависит здоровье нашего населения», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По состоянию на 15 ноября 2021 года в регионе развернуто 36 стационарных пунктов вакцинации, 41 мобильный прививочный пункт, созданы 52 мобильные бригады. Вакцина имеется в достаточном количестве. Накануне поступила очередная партия из 12 тысяч комплектов препарата «Спутник V».