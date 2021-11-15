Будапешт, , 16:59 — REGNUM Украинский певец Макс Барских получил награду на церемонии MTV Europe Music Awards 2021, которая прошла в Будапеште (Венгрия). Информация об этом появилась на сайте премии 15 ноября.

Макс Барских Скриншот с YouTube

Певец победил в номинации «Лучший российский исполнитель». Вместе с Барских за премию боролись музыканты Муся Тотибадзе, Imanbek, Мари Краймбрери, а также Slava Marlow.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, солист группы Maneskin Давид Дамиано предстал на ковровой дорожке церемонии MTV Europe Music Awards 2021 в откровенном наряде. Музыкант посетил мероприятие в чулках.

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